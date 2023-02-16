Хвилина мовчання відбудеться об 11:00 (13:00 за київським часом).

Уряд Великої Британії оголосив 24 лютого 2023 року, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загальнонаціональну хвилину мовчання. Вона відбудеться об 11:00 (13:00 за київським часом).

Як повідомляється на сайті британського уряду, до хвилини мовчання долучиться у своїй резиденції і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Цей національний момент дасть громадськості Великої Британії можливість віддати належне мужності українського народу та продемонструвати непохитну солідарність Великої Британії з країною", – йдеться у повідомленні.

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Британський уряд закликав долучатися до хвилини мовчання окремих осіб та організації по всій країні, зазначивши, що від початку війни тисячі українців загинули, захищаючи свою свобод, мільйони людей були вимушені залишити свої домівки. 114 400 українців знайшли притулок у Великій Британії.

"Наближаючись до річниці варварського та жахливого вторгнення Росії в Україну, як нація ми віддаємо належне неймовірній хоробрості та стійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент, змусив мільйони залишити свої домівки та зруйнував сім’ї по всій Україні та Росії. Я неймовірно пишаюся реакцією Сполученого Королівства, і протягом минулого року громадськість Великої Британії продемонструвала свою справжню щедрість духу та незмінну віру у свободу", – заявив Ріші Сунак.

Війна в Україні: роль Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його візиту до Великої Британії, який відбувся у середу, 8 лютого, було досягнуто низук домовленостей. Зокрема, Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї.

Крім того, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що його країна приєдналася до групи міжнародних партнерів, які будуть домагатися притягнення Росії до кримінальної відповідальності за вторгнення в Україну.

Загалом від початку російського повномасштабного вторгнення Велика Британія надала Україні 4 млрд фунтів на військову, гуманітарну і економічну підтримку.

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