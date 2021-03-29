Чоловік довго боровся з онкохворобою та мав позитивний тест на COVID-19.

Ветеран 93 окремої механізованої бригади ЗСУ Ігор Гофман помер від тривалої боротьби з важкою хворобою, що ускладнилась коронавірусом. Гофман відомий як один з "кіборгів" - оборонців Донецького аеропорту.

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Повідомлення про смерть ветерана з'явилось у Facebook бригади.

"Сьогодні відійшов у вічність Ігор Гофман, ветеран 93 бригади “Холодний Яр”, оборонець Донецького аеропорту. Сумну новину повідомила у соцмережах його донька Віра. Ігор довгий час боровся із онкологічною хворобою. Сьогодні зранку його серце припинило битися", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у Гофмана був і позитивний тест на коронавірусну хворобу. Дружина Ігоря через COVID-19 перебуває в лікарні у важкому стані.

"Кулеметник 93-ї ОМБр Ігор Гофман до війни був приватним підприємцем у будівельній сфері. Після подій у Іловайську в серпні 2014-го, пішов на війну добровольцем. Брав участь у боях за Донецький аеропорт – захищав старий термінал, диспетчерську вежу, будівлю пожежної частини", - повідомили у бригаді.

В мережі можна знайти відео з ДАП, яке знімав Гофман під час боїв.

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Автор: Дмитро Захаров