Свої подальші плани він поки не розкрив.

Ілля Євлаш йде з посади начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили", – написав він.

За словами Євлаша, "час рухатися далі". Свої подальші плани він поки не розкрив.

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Ілля Євлаш: що варто знати

28-річний Ілля Євлаш працював речником Повітряних сил ЗСУ з березня 2024 року, замінивши на цій посаді Юрія Ігната. Він також служив на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше Євлаш був очільником служби зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони Києва, а також – оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Крім того, Ілля Євлаш був спікером Східного угруповання військ ЗСУ.

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