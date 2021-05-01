За результатами дослідження, ефективність вакцини зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 тижнів після першої.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

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Зазначається, що за результатами дослідження, опублікованими у медичному журналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 тижнів після першої.

Завдяки таким висновкам ряд країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca.

«Спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів», - сказано у повідомленні.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Автор: Ігор Орел