Помер батько Віктора Балоги – ЗМІ

Разом з дружиною Марією чоловік виховав трьох дітей.

Помер батько колишнього нардепа й закарпатського бізнесмена Віктора Балоги – Іван Балога. Читайте такожЛитвин програв вибори ректора КНУ імені Шевченка - ЗМІ Про це повідомляє Голос Карпат. Івану Балозі було 79 років. Чоловік займався підприємницькою діяльністю, відкривши в регіоні пекарню й гастроном, а почав трудову діяльність водієм. Разом з дружиною Марією виховали трьох дітей. Головні новини України та світу на ранок 18 березня Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Яна Ставська

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