Іван Балога - помер батько Віктора Балоги - Голос Карпат / фото УНІАН

Помер батько колишнього нардепа й закарпатського бізнесмена Віктора Балоги – Іван Балога.

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Про це повідомляє Голос Карпат.

Івану Балозі було 79 років. Чоловік займався підприємницькою діяльністю, відкривши в регіоні пекарню й гастроном, а почав трудову діяльність водієм.

Разом з дружиною Марією виховали трьох дітей.

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Автор: Яна Ставська