Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алфьоров став офіцером ССО Азов-Київ.

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Зазначається, что він - український історик, теле та радіоведучий, громадський та військовий діяч.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

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Алфьоров з початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

"Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві", - зазначили там.

Нагадаємо, що 13 грудня 2024 року Камбін звільнив Антона Дробовича з посади голови УІНП.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін привітав його з призначенням:

"Маю надію, це нарешті дасть правильний вектор розвитку для цієї структури".

Свіжі призначення в Україні

17 чеврня Верховна Рада України підтримала кандидатуру Руслана Кравченка, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, на посаду Генерального прокурора України. За його кандидатуру проголосувало 273 народних депутата. До обрання генпрокурором Кравченко очолював Державну податкову службу.

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