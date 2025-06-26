Робочі місця касових зон оснащуються камерами для забезпечення відеозйомки.

Магазини Duty Free можуть продавати товари лише громадянам, які виїжджають за межі України або є пасажирами міжнародних рейсів за умови пред’явлення такими громадянами паспортного документа. Про це йдеться у постанові уряду № 741.

Зазначається, що у торговельному залі магазину на видному місці повинні розміщуватися оголошення про те, що продаж товарів здійснюється виключно за умови подання громадянами паспорту. Також мають бути присутні оголошення про заборону продажу неповнолітнім пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет тощо.

Згідно з опублікованими правилами, робочі місця касових зон оснащуються камерами для забезпечення відеозйомки процесу купівлі/продажу товарів.

Відео дня

Товари в таких магазинах повинні мати маркування, що використовується для митних цілей і дає змогу їх ідентифікувати. Маркування повинно здійснюватися не пізніше, ніж у триденний строк після поміщення таких товарів у режим Duty Free.

Не дозволяється продаж товарів з допоміжних приміщень та із складу, за зразками, попереднім замовленням та в розстрочку.

Продажі у Duty Free магазинах

У січні 2024 року Кабінет міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).

Згідно з рішенням, магазини Duty Free зможуть продавати орієнтовно дві пачки іноземних цигарок та два літри алкоголю одній особі протягом однієї доби.

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