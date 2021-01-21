Ситуація з коронавірусом в Києві дозволяє відновити навчання в школах учням усіх класів з понеділка, 25 січня.
Про це повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише РБК-Україна.
За його словами, зараз вирішується питання про те, чи вийдуть в школу тільки 1-4 класи, або всі учні. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 22 січня.
"Враховуючи ситуацію, я думаю, що підуть всі. Але об'єктивно буде завтра відомо. Сьогодні я можу сказати, що школярі можуть йти на навчання", - заявив Рубан.
Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що влада Києва планує з 25 січня, тобто після завершення посилених карантинних заходів, відновити навчання в школах.
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