Ткаченко переконаний, що розтягнена у часі «червона зона» не може бути безкінечною.

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує ввести локдаун на два тижні з прив’язкою до новорічних свят.

Про це він написав у Telegram.

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Ткаченко нагадав, що цього тижня спливає дія запровадженого урядом карантину вихідного дня. На це насамперед чекає малий і середній бізнес.

Проте захворюваність на COVID-19 в Україні не спадає.

«Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати», – написав Ткаченко.

При цьому міністр додав, що розтягнена у часі «червона зона» не може бути безкінечною через руйнівний вплив на економіку.

«Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят», – пояснив Ткаченко.

Глава Мінкульту радив би зустріти Новий рік та Різдво у режимі онлайн і відмовитися від масових заходів.

Карантин в Україні: обмеження та заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

В Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

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Автор: Яна Ставська