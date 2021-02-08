На думку президента, Україна не може постійно перебувати "в напруженому форматі обмежень".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв скасовувати «будь-які заборони» для тих, хто вакцинується або перехворів на COVID-19.

Читайте також"Українці - не кролики": Зеленський пояснивши відмову закуповувати російську вакцину від коронавірусуПро це глава держави заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» 8 лютого.

«Ми будемо як держава скасовувати будь-які заборони, особливо для людей, які вакцинуються або перехворіли COVID-19. І це правильно. Тому що ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень», - заявив Зеленський.

Вакцина для України: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Сьогодні, 8 лютого, Зеленський заявив про намір зробити щеплення від COVID-19, щоб на особистому прикладі показати людям, що вакцинація важлива, безпечна та необхідна.

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Автор: Катерина Шварц