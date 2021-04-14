Раніше у двох підручниках з історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим.

Міністерство освіти і науки та Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" змусили видавництво "Грамота" переробити умовну позначку України без Криму у підручниках історії для 9-10 класів.

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У міністерстві назвали це "прикрою помилкою" та повідомили, що видавництво переробило умовну позначку й підготувало заміну електронних варіантів підручників для розміщення в електронній бібліотеці Інституту.

Нові зразки умовних позначень передадуть до департаментів освіти та науки обласних, Київської міської державної адміністрацій для вклейки/заклеювання на відповідних сторінках в обох підручниках у закладах освіти.

Що цьому передувало

У березні стало відомо, що у двох підручниках з історії України опублікували карту, на якій відсутній окупований Крим.

Помилки у підручниках для 9-го та 10-го класів помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський.

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Автор: Людмила Жерновська