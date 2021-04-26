Сьогодні Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління.

Скандальний народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива успішно захистив дисертацію в галузі державного управління. Користувачі соцмереж відреагували на це критикою і мемами.

Мішенню критики і сарказму стала не лише сумнівна компетентність Киви в гуманітарних науках, але також і жалюгідний стан вітчизняної освіти. У мережі також згадують про пов'язані з депутатом скандали.

Обговорюють також і хід захисту дисертації. У мережу виклали відео, на якому Кива не може відповісти на питання одного з членів комісії і обіцяє написати нову наукову роботу.

Окрема тема - сварка Киви з журналістами в перерві під час таємного голосування Вченої ради. В ході скандалу він покликав когось з собою в туалет.

Тим часом Львівський викладач Олександр Ябчанка після успішного захисту Киви заявив, що ступінь кандидата наук в Україні остаточно дискредитована, і спалив свій диплом на знак протесту. Декілька молодих вчених вже заявили про готовність наслідувати його приклад, якщо ситуація не зміниться.

Кива захистив дисертацію: подробиці

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь, ставши кандидатом наук з державного управління.

Тема наукової роботи нардепа пов'язана з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).

Народний обранець захищався в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Міністерства соцполітики України.

Науковим керівником Киви значиться Володимир Гурковський - доктор наук з держуправління, професор, А також перший заступник директора "Центру досліджень проблем публічного управління".

На запитання журналістів про те, ким є люди в чорному одязі, які не давали журналістам підійти до Іллі Киви, нардеп відповів, що "це, напевно, аспіранти або студенти".

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю "Право".

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Автор: Дмитро Захаров