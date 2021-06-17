"Жива" черга охочих щепитися сьогодні дуже велика та просувається повільно.

Киянам, які не записувались на щеплення проти COVID-19, сьогодні не рекомендують їхати до Міжнародного виставкового центру.

Як повідомляє сервіс Helsi.me, сьогодні зранку у МВЦ стартувала вакцинація.

Всі, хто записався через сервіс, мають заходити у свій час та швидко вакцинуватися.

Для людей, які приїхали без запису, сьогодні працює дві вакцинальні бригади.

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"На жаль, "жива" черга сьогодні дуже велика... і просувається повільно. Якщо у вас нема попереднього запису, рекомендуємо сьогодні не приїздити до МВЦ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні затримується й черга для тих, хто має попередній запис, в середньому - на годину.

На вході до МВЦ чергує муніципальна варта, яка допомагає розмежовувати черги.

Як повідомляв УНІАН, у Києві цього тижня через святкові вихідні масову вакцинацію від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі перенесли на 17 та 18 червня. Зазвичай центр масової вакцинації працює щосуботи і щонеділі.

До відкриття пункту вакцинації проти COVID-19 у Київському МВЦ біля входу сьогодні зібралися сотні людей.

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Автор: Антоніна Доломанжи