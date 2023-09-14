Зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тисяч користувачів.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні.

Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в Україні і деморалізувати українських воїнів на фронті.

Зокрема, за даними слідства, фігурант позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів. Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тис. користувачів.

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"У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Працівниками СБУ встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали "вагнерівців".

"Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку, за висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Затримання зрадників в Україні - деталі

У серпні речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що боротьба зі зрадниками та агентами РФ – один із головних пріоритетів Служби безпеки. Було викрито тисячі таких злочинців.

У Херсоні затримали ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.

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