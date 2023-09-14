Влітку інформаторка окупантів направила по місту удар реактивних систем залпового вогню.

У Херсоні затримали ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, фігурантка - місцева жителька, яка в період захоплення міста підписалась на одну з соцмереж цього депутата.

Після звільнення Херсону вона дистанційно запропонувала Кастюкевичу свою "допомогу" у коригуванні ворожих ударів по місцевих об'єктах Сил оборони України. Для цього зловмисниця обходила вулиці та приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.

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Отримані дані зрадниця пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому результати її "роботи" потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.

Встановлено, що влітку цього року інформаторка окупантів скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"Затримали фігурантку на спробі передачі нових розвідданих депутату країни-агресора. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ", - розповіли в СБУ.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ. Вона зараз перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Інші новини про затримання зрадників

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали російського інформатора, який заради отримання розвідданих хотів "зламати" телефон військової, чоловік якої служить на східному фронті. Зрадник сам звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Військова була подругою дружини фігуранта.

А на Львівщині викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

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