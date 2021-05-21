Навчальний рік у школах Києва завершать 28 травня.

У Києві випускні вечори влада рекомендує організувати не у приміщеннях та обмежити присутність на них батьків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

За його словами, Департамент освіти Київської міськдержадміністрації розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. "Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил. Це і дистанція, маски, і проведення заходів не у приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків. Ми робимо це, аби попередити поширення хвороби", – сказав Кличко.

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Він нагадав, що Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання у школах 28 травня. "І продовжувати його влітку місто не буде. Бо всі учні столичних шкіл навіть під час суворих обмежень займалися дистанційно", - підкреслив Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька