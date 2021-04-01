Призов триватиме до кінця червня.

З 1 квітня в Україні починається весняний призов на військову строкову службу.

Читайте такожВ Україні з'явиться електронний військовий квиток-МіноборониЯк повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, призов триватиме до кінця червня. Всього на службу протягом квітня-червня планують призвати 14 246 осіб.

Зокрема, до Збройних сил України - 6 500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Національної гвардії – 4 646 осіб, Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

"Показники нинішнього призову до Збройних сил зменшено до 6,5 тис. осіб у зв'язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла