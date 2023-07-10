Він очікував на "бліцкриг" рашистів і швидку окупацію Києва.

Народного депутата Верховної Ради України 3 і 4 скликання Георгія Буйка, який обирався від нині забороненої Комуністичної партії України, підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила Служба безпеки України. В тексті повідомлення не називається прізвище, але УНІАН джерела в правоохоронних органах розповіли, що йдеться саме про Буйка.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої "комуністичної партії України", який підтримав збройну агресію РФ проти нашої держави", - сказано в повідомленні.

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В СБУ зазначають, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії він був одним з організаторів звернення так званої "Міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента Росії Володимира Путіна. В ньому підписанти просили очільника Кремля визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

СБУ повідомляє, що протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та агітував за "приєднання" захопленої частини сходу України до РФ. Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ РФ.

"Після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на "бліцкриг" рашистів і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих", - повідомляє українська спецслужба.

Також він підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону.

Під час обшуків за місцем проживання нардепа попередніх скликань ВР виявлено заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

В СБУ зазначають, що вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як відомо, нині 75-річний Георгій Буйко очолював Антифашистський комітет України.

Викриття депутатів-зрадників - деталі

Служба безпеки України викрила колишнього народного депутата третього скликання від забороненої КПУ Павла Тищенка. Він роздавав у Харківській області "агітки" на підтримку російських окупантів та намагався переконати людей у "правильності" дій Кремля.

Екс-нардеп активно займався проросійською пропагандою. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).