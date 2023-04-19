Колишній народний депутат-комуніст намагався переконати людей у "правильності" дій Кремля.

Служба безпеки України викрила колишнього народного депутата третього скликання від забороненої Комуністичної партії України. Він роздавав у Харківській області "агітки" на підтримку російських окупантів.

Як повідомили в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави.

"Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у "правильності" дій Кремля", - йдеться в повідомленні.

Так, ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

В Харківські обласній прокуратурі додали, що екс-нардеп активно займався проросійською пропагандою. Він виготовляв агітаційні листівки на підтримку рф та роздруковував їх вдома на власному принтері.

"Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців", - зазначили прокурори.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Павла Тищенка.

Затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, у березні суд заочно арештував колишнього народного депутата Рената Кузьміна, якого підозрюють у державній зраді. Він напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ та соцмережах пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Також у березні Служба безпеки України знешкодила у Києві та ще шести областях підпільні осередки "комуністичної партії більшовиків". Цю прокремлівську організацію очолює керівник "центрального комітету більшовиків" Юрій Щіпков, який перебуває у Москві.

А в Запорізькій області підозри в держзраді отримали п'ятеро екс-правоохоронців, які досі прислужують окупантам. Колаборанти насаджують закони РФ, вишукують партизанів, агітують до співпраці з ворогом, пригнічують спротив.

Також в Україні судитимуть двох зрадників, які допомагали ФСБ Росії здійснювати хакерські атаки на український уряд. Ними виявилися колишні співробітники СБУ в Автономній Республіці Крим, які в 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ.

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