Вона починатиметься годиною пізніше, а закінчуватиметься годиною раніше

В столиці і області змінюється час комендантської години.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні, з 28 березня, комендантська година буде починатися годиною пізніше, а закінчувати годиною раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", - повідомив він.

Як писав УНІАН, раніше в Київській області комендантська година тривала з 20 до 07 годин.

У цей час не можна виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти в укриття за сигналом тривоги.

Також в цей час громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюють.

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