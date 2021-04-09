З 100 ліжок, які повинні приймати інфікованих COVID-19, реально працюють тільки 40.

Одеська клінічна лікарня на залізничному транспорті, яка минулого року заявила про відкриття відділення для коронавірусних хворих, досі в повному обсязі не розгорнула обіцяні ліжка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пізно ввечері 8 квітня на брифінгу заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він пояснив, що в четвер представники Комітету відвідали вищеназвану лікарню, і розчаровані тим, що відбувається. Як з'ясувалося, з 100 ліжок, які повинні приймати інфікованих COVID-19, реально працюють тільки 40.

"Що стосується цієї лікарні - злочинна недбалість, яка допущена окремими держслужбовцями "Укрзалізниці". Це лікарня, яка отримала фінансування від Національної служби здоров'я України, лікарня, яка ще восени минулого року знала, що повинна приймати хворих COVID-19. Лікарня, яка маючи близько 390 ліжок (в цілому- УНІАН), спромоглася, маючи гроші, облаштувати всього 40 ліжок", - сказав Радуцький.

Як з'ясувалося, за його словами, керівництво лікарні тільки в квітні поточного року з'ясувало, що в медустанові не вистачає потужностей для підключення до всіх відведених під коронавірус ліжок кисневих концентраторів.

"Медичні керівники "Укрзалізниці" з осені тільки зараз з'ясували, що у них ще чогось не вистачає!", - підкреслив Радуцький. Він також відзначив низький рівень вакцинації співробітників цієї лікарні - з 700 осіб щеплення від коронавірусу зробили одиниці.

"Ми розраховували, що в Одесі є додаткові місця (для хворих на коронавірус – УНІАН), а їх, виявляється, немає", - додав голова комітету.

За його словами, в інших регіонах України в лікарнях «Укрзалізниці» склалася аналогічна ситуація. У зв'язку з цим Комітет подасть відповідну заяву в Національну поліцію і проінформує про те, що відбувається президента України Володимира Зеленського.

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Одеська лікарня "Укрзалізниці": історія питання

У грудні 2020 року в Одеській ОДА заявили, що в Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорті відкрито відділення на 100 для людей, інфікованих COVID-19.

На початку січня 2021 року під час засідання оперативного штабу мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ця залізнична лікарня просить місто обладнання на 11 млн грн для лікування хворих на коронавірус.

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Автор: Лариса Козова