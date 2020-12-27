По всьому світу зафіксовано понад 80 мільйонів випадків коронавірусу. В Україні на COVID-19 захворіло більш як 1,02 мільйона осіб.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 27 грудня у світі зафіксовано більш ніж 80 мільйонів випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,7 мільйона людей. При цьому більш як 45 мільйонів пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні від початку пандемії діагностовано 1025989 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 6113 українців.

За весь час пандемії 658538 осіб одужали, 17774 хворих – померли.

Дані щодо COVID-19 у Києві

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 718 осіб.

Всього у столиці на COVID-19 захворіли 107204 людини. Коронавірус забрав життя 1844 хворих, подолали хворобу 37273 киян.

Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 27 грудня

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Автор: Аліна Вишневська