Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 27 грудня у світі зафіксовано більш ніж 80 мільйонів випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,7 мільйона людей. При цьому більш як 45 мільйонів пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні від початку пандемії діагностовано 1025989 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 6113 українців.
За весь час пандемії 658538 осіб одужали, 17774 хворих – померли.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 718 осіб.
Всього у столиці на COVID-19 захворіли 107204 людини. Коронавірус забрав життя 1844 хворих, подолали хворобу 37273 киян.
Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 27 грудня
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