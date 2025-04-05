Жодних свідчень того, що на місці удару були військові, немає.

У криворізькому ресторані, який був ціллю ракетного удару Росії, проходив форум представників місцевої б'юті-індустрії, а також день народження. Про це повідомляє розслідувальна група "Система" (проєкт "Радіо Свобода").

Після вчорашнього удару по Кривому Рогу російське Міністерство оборони заявило, що це був "високоточний удар", а його метою була "нарада командирів і західних інструкторів" в одному з ресторанів міста.

За відео, опублікованими службами порятунку та очевидцями, розслідувачі визначили, що росіяни вдарили по житловому масиву біля вулиці Співдружності. Там розташований тільки один ресторан - RoseMarine, який раніше носив назву "Магелан". Місцеві телеграм-канали спочатку вказували стару назву в перших повідомленнях про ракетний удар.

Відео дня

Розслідувачі "Системи" з'ясували, що вчора в RoseMarine проходив захід під назвою Beauty Business Forum "Golden Snitch", який організував "Союз бізнесу Кривого Рогу". Форум було анонсовано ще в лютому в телеграм-каналі самого "Союзу" і в низці публічних міських каналів.

Представник організатора підтвердив "Системі", що вчора в ресторані RoseMarine дійсно відбувся захід співробітників б'юті-індустрії. За його словами, форум закінчився ще до російського удару, і більшість учасників встигли роз'їхатися. Однак під російську ракету все ж потрапили дві дівчини-учасниці форуму.

Крім того, як розповів співрозмовник "Системи", одночасно з б'юті-форумом у ресторані проходив чийсь день народження, на якому були присутні багато молоді та дітей.

Слід також додати, що дитячий майданчик, де російська ракета вбила кількох дітей, розташований у безпосередній близькості від ресторану RoseMarine. Це також видно з відео з місця трагедії.

Російський удар по Кривому Рогу: останні новини

Як писав УНІАН, уночі в Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Наразі підтверджено загибель 19 осіб, включно з 9 дітьми. Ще 68 осіб дістали поранення.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, російський удар пошкодив 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйновано приватний будинок. Зокрема удар припав на дитячий майданчик.

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