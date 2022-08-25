Облаштувати пункти обігріву у будинках мають управляючі компанії та ОСББ.

Мер Львова Андрій Садовий дав завдання облаштувати пункти обігріву в укриттях будинків до 1 жовтня.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, Львів фактично на 100% готовий до опалювального сезону за умови, що ситуація буде стабільною – при наявності газу та електроенергії. При цьому він нагадав, що через російську агресію необхідно бути готовими до різних надзвичайних ситуацій.

"Якщо, наприклад, будуть уражені електричні підстанції, або ТЕЦ, тоді іншого варіанту, як зігріватися у пунктах обігріву, які облаштують в укриттях, не буде. А це 10 500 пунктів обігріву у житлових будинках", - повідомив Садовий.

Він зазначив, що місто бере на себе підготовку до зими шкіл, всієї медичної системи та соціальної сфери у разі надзвичайної ситуації.

"Натомість пункти обігріву у будинках мають забезпечити управляючі компанії, ОСББ та інші. Буржуйки не потрібно ставити у кожній квартирі окремо. А виключно в укритті для того, щоб за потреби мешканці могли там зігрітись", - пояснив мер Львова.

Він розповів, що сьогодні на виїзному виконкомі було оглянуто підвал, в якому вже встановили піч для обігріву. За його словами, процес монтажу зайняв 4 години. Садовий наголосив, що такі печі необхідно встановити до 1 жовтня та придбати запас дров.

Мер закликав людей не встановлювати буржуйки за відсутності відповідного досвіду.

Раніше у міськраді Києва заявили, що цьогорічна зима має стати для кожного киянина перевіркою спроможності зберігання тепла.

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