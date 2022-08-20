У КМДА наголосили, що меседжі від міської влади Києва потрібно сприймати як заклик до тотального енергозбереження.

Зима 2022/2023 року для кожного киянина повинна стати перевіркою спроможності зберігання тепла.

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв сказав в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію щодо майбутнього опалювального сезону у Києві.

Відповідаючи на запитання щодо того, що в помешканнях киян начебто очікується планове зниження температури на кілька градусів, Пантелеєв зауважив: "Я хочу спростувати цю інформацію. Адже нормативи не змінювалися по країні. Київ не є якоюсь окремою часткою. Тому ми будемо орієнтуватися на загальноприйнятий норматив - це +18 градусів".

Він додав, що меседжі від міської влади Києва потрібно сприймати як заклик до тотального енергозбереження.

"Ця зима повинна для кожного керівника підприємства, підприємця, керівника школи, садочка, кожного киянина стати перевіркою спроможності зберігання тепла й інших енергоресурсів", - сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА також додав, що наразі 70% міста має гаряче водопостачання.

"Цьогорічна підготовка до зими - незвичайна: ми працюємо в умовах комендантської години, в умовах дефіциту грошових ресурсів. Тому часу зайняла ця робота більше. Утім, ми зробили те, що планували. Тобто той технічний мінімум робіт, який необхідний для сталого проходження опалювального сезону, виконаний. І ми впевнено дивимося зараз і на початок, і на проходження опалювального сезону", - підсумував Пантелеєв.

Крім того, він зауважив, що на випадок непередбачуваних ситуацій місто закуповує резервне паливо - мазут, а також передбачає можливість використання пересувних котелень.

Раніше мер столиці Віталій Кличко закликав готуватися до складного опалювального сезону у Києві. При цьому місцева влада робить все можливе, щоб місцеві жителі були з теплом. Містянам також слід це зробити і про всяк випадок приготувати теплі речі та ковдри.

"Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на кілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було", — сказав Кличко.

Він додав, що на випадок перебоїв з електрикою у Києві є генератори, а якщо не буде газу чи опалення — запаси мазуту.

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