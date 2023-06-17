Іменем Дмитро героя останнім часом майже не називали.

Мама Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" розкрила таємницю позивного сина.

В інтерв'ю проекту Front 18, Оксана Коцюбайло пригадала, що Дмитра ніхто не кликали його ім'ям після початку війни. Навіть її колеги запитували маму полеглого воїна: "А як там твій "Да Вінчі?". Таємниця позивного проста - Дмитро малював.

"Тому що він малював і його так прозвали "Да Вінчі". Дали йому позивний "Да Вінчі", – сказала Оксана Коцюбайло.

Загибель "Да Вінчі"

Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бою за Бахмут, отримавши важке поранення в шию. Попрощатися із воїном прийшов, зокрема, президент Зеленський. Показово, що віддати шану укрїнському герою тоді прийшла навіть прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Раніше на сайті Київради була зареєстрована інша петиція №11833 , в якій пропонується перейменувати на честь Да Вінчі одну з вулиць столиці. Ця петиція на цей момент також набрала більше 5,2 тис підписів підтримки.

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