На цьому тижні українців здивував призабутий вид вуличної політики - обливання зеленкою і кидання опонента в смітник.

У вівторок, 13 червня, колишній депутат Верховної Ради, а нині політолог Тарас Чорновіл зазнав нападу у Києві. Група міцних хлопців облила його зеленкою і невідомою рідиною, після чого політика кинули в сміттєвий бак.

Дану акцію влаштували активісти, які заявили, що таким способом вони відстоюють честь і гідність Аліни Михайлової – нареченої загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Якщо ви все ще не розумієте, як честь дівчини пов'язана зеленкою на обличчі Чорновола, УНІАН розібрав для вас всю історію від початку до кінця.

З чого все почалося - пост Чорновола в телеграм

29 травня Тарас Чорновіл опублікував у своєму Телеграм пост про те, що на "5 канал" запрошують тільки "зелених і підолігархічних шмар". Цю публікацію він проілюстрував скріншотом з інтерв'ю Аліни Михайлової ведучій каналу Яніні Соколовій.

Довідка УНІАН. Аліна Михайлова - бойовий медик, голова медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", депутат Київради від партії "Голос". Була коханою Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі") - першого українського добровольця АТО, який отримав звання Герой України прижиттєво. В ході повномашстабного вторгнення РФ Коцюбайло командував власним підрозділом "Вовки да Вінчі", загинув на початку березня цього року. На похорон Коцюбайла приходив особисто президент Володимир Зеленський.

Таким чином Чорновіл випадково або навмисно публічно образив наречену одного з найвідоміших героїв російсько-української війни. Пізніше скандальна публікація зникла з Телеграм-каналу Чорновола.

Реакція Михайлової і скандал

Протягом наступних кількох днів політолога активно критикували в соцмережах за образу Михайлової. Дівчина теж не стала відмовчуватися і звинуватила Чорновола в роботі на Януковича (з 2004 по 2009 рік Чорновол активно співпрацював з Партією регіонів і був депутатом Верховної Ради у складі "регіональної" фракції) і на Порошенка (багато хто сьогодні вважає Чорновола неофіційним голосом Порошенка в соцмережах). Також Михайлова спростувала зв'язки з Офісом президента.

"Ти - гніль, яка розділяє українців. Ти робиш це зараз в штабі Порошенка, коли "розганяєш" ненависть, образи і наклеп на незгодних з вами", - написала Михайлова у своєму телеграм.

Реагуючи на наростаючий скандал, Чорновіл опублікував величезний пост, в якому стверджував, що слова "зелені та ппідолігархічні шмари" не стосувалися Михайлової.

"Конкретно Михайлову я тут не ображаю. Та мені це й не цікаво - я пишу про тенденції. Образливе слово стосується вже наступної теми про свободу слова. І йдеться там про завсідників владного телемарафону. Вжити конкретне слов з допису конкретно до Михайлової я б і не міг. При всьому негативному ставленні до неї, я маю принципи щодо висловлювань про жінок", – виправдовувався Чорновіл.

Напад на Чорновола

Вочевидь, сторони не визнали інцидент вичерпаним, і прихильники Михайлової вирішили покарати екс-нардепа демонстративно. 13 червня його підстерегли в Києві, облили зеленкою і невідомою рідиною (в мережі стверджують, що це була сеча), після чого кинули в сміттєвий бак.

Відразу після нападу Чорновіл почав дзвонити в поліцію - прямо зі смітника, що видно на фото. Однак чекати приїзду поліцейських екснардеп не став, а спробував втекти. Активісти його переслідували деякий час, вигукуючи слова "Ганьба!" у гучномовець.

Аліна Михайлова не залишила без коментаря цю подію.

"Неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню", - написала вона у своєму Twitter.

У свою чергу Тарас Чорновіл заявив, що напад на нього був "замовленням" офісу президента.

"Зеленський відродив ці банд-формування часів януковича-захарченка-пєтрова. Сьогоднішній напад дуже чітко свідчить, що я потрапив у точку в якомусь із своїх матеріалів у телеграм чи ютюб", – написав він у своєму телеграм.

Версії того, що сталося

Джерела в штабі "Євросолідарності" висловили впевненість, що напад на Чорновола було схвалено в ОП. Нібито там дуже люблять такі напади на соратників Порошенка, а Михайлову нібито розглядають в якості перспективного політичного проекту в орбіті ОП.

А ось в партії "Голос", яку представляє Михайлова, і яка теж не в ладах з Банковою, вважають інакше. Там вважають, що напад на Чорновола – це не більше ніж особиста реакція друзів загиблого Коцюбайла на образи на адресу його нареченої.

І тут варто згадати, що свого часу Михайлова потрапила в "Голос" за протекцією відомого шоумена, а нині волонтера Сергія Притули. Дехто вважає, що акція з Чорноволом – це епізод не особливо прихованого конфлікту між Притулою і Порошенком.

Реакція громадськості

Коментуючи інцидент з обливанням Чорновола зеленкою, письменник і журналіст Ян Валєтов зазначив, що дана подія не схожа на відстоювання честі і гідності дівчини.

"Якби хто-небудь з друзів Да Вінчі просто дав Тарасу в п'ятак за образу дружини покійного, я б і далі мовчав. Правильно б дав. Але ця зграя з сечею, зеленкою і смітником - трошки не про честь і гідність вдови. Це про інше. Будемо ми жити за законом або під владою бидла?" - написав він у своєму телеграм.

Свою думку з даної історії спробував висловити відомий телепродюсер Ігор Кондратюк.

"Є "Вовки Да Вінчі" - доблесний героїчний підрозділ захисників Вітчизни, створений Героєм України, великим воїном Дмитром Коцюбайлом. А є "тітушки вдови Да Вінчі" - безчесна зграя боягузів на службі депутата Київради", - писав Кондратюк у Twitter.

Пізніше він видалив цей твіт, пояснивши це тим, що "міг випадково образити" когось із воїнів "Вовків Да Вінчі".

Примітно, що п'ятий президент Петро Порошенко теж не залишив те, що трапилося без уваги.

"Не менш важливою, ніж міць наших Збройних сил України, ніж допомога наших партнерів, союзників, є наша внутрішня єдність. У нас є один ворог – це путін", – наголосив Порошенко. Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги", - заявив лідер "Євросолідарності".