Загарбники перетворили місто на сміттєзбірник.

Маріуполь Донецької області перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф, трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих окупантами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення.

"Могили переважно не дуже глибокі - майже на поверхні. Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вода вилилася на поверхню землі та почала розмивати стихійні поховання. Внаслідок цього виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем. Враховуючи, що фільтраційні системи та насосні станції для перекачування каналізаційних стоків також пошкоджені окупантами, питна вода змішується зі стоками з каналізації й стає непридатною для споживання", - зазначила вона.

Крім того, як пояснила Денісова, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками.

"Частина сміття затоплена водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів, що призводить до росту патогенних бактерій, які потім потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря. Також через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття. Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами", - наголосила омбудсмен.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води, тепла. Він практично зруйнований російськими окупантами.

Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи у Маріуполі, попереджає міський голова Вадим Бойченко.

Окупанти називають знищення Маріуполя "звільненням від українських військ".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але їхні непрофесійні дії можуть наробити лиха. До гуманітарних проблем у Маріуполі можуть додатися екологічні та інфекційні.