Це перший прайд у Києві з початку війни.

У суботу, 14 червня, у центрі Києва пройшов "Марш Рівності" в рамках КиївПрайду-2025. Це перший прайд, який проходить у столиці під час повномасштабної війни.

Формат був адаптований до умов воєнного часу: обмежений за чисельністю, з посиленою охороною та попередньою реєстрацією. Було перекрито частину вулиць, закрито на вхід і вихід станцію метро "Театральна". За безпекою заходу стежила величезна кількість поліції.

На акцію зареєструвалися понад 800 осіб. У ньому взяли участь ЛГБТК+ військові, активісти та дипломати. Цього року маршу дозволили пройти однією вулицею в центрі Києва - вулицею Чикаленка.

Відео дня

На Марші було присутнє керівництво представництва Євросоюзу в Україні, зокрема посол ЄС Катаріна Матернова, а також посол Канади в Україні. Також є представники Швеції та інших іноземних посольств. Перед початком маршу також вийшла і заспівала співачка KAZKA.

Цьогорічний прайд пройшов під гаслом "Разом за рівність і перемогу" - з акцентом на законодавчих змінах: легалізацію цивільних партнерств і захист від злочинів на ґрунті ненависті.

Водночас пройшов марш і противників заходу. Його організатори оголосили, що "КиївПрайду" сьогодні не було, бо йому не дали нормально пройти вулицями столиці.

Прайд - новини

У вересні 2021 р. у Києві в Марші рівності за права ЛГБТ у Києві, який було організовано громадською організацією KyivPride, узяли участь, за різними даними, від 2,5 тис. осіб до 7 тис. У марші взяли участь представники посольств Канади, Німеччини, США.

Раніше експерти з подорожей назвали міста по всьому світу, де до учасників Прайду ставляться найкраще. Чотири з них розташовані в Європі - Лондон, Барселона, Берлін і Амстердам.

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