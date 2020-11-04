У компанії виключили версію про те, що до розсилки причетний «ображений співробітник».

Образлива розсилка користувачам додатку мережі ресторанів Mister Cat стала результатом хакерської атаки.

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Про це йдеться в офіційному коментарі Mister Cat з приводу інциденту. Стверджується, що за добу мережа отримала дві атаки на додаток. Перша торкнулася бонусної системи. А потім, вже вночі, клієнти отримали образливі повідомлення.

У компанії висловили жаль з приводу того, що сталося і принесли вибачення одержувачам розсилки.

"Вочевидь атака на сервер потребує особливих технічних навичок та фінансування, тож варіант з ображеним працівнком ми відкидаємо як нелогічний», - йдеться в коментарі.

Зараз йде робота над безпекою додатку і розробкою програми компенсації.

Розсилка від Mister Cat - що писали киянам

Користувачі програми Київської мережі ресторанів Mister Cat в ніч на 4 жовтня отримали дивні повідомлення образливого змісту.

Клієнти почали публікувати скріншоти повідомлень в соцмережах.

"Ми нас**ли тобі в піцу, тому що зарплату не платять вже третій місяць. Жри, урод, і не вдавись», - говорилося в одному з повідомлень.

Користувачі припустили, що за «пранком» стоять або зламники, або незадоволені умовами роботи співробітники мережі.

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Автор: Дмитро Захаров