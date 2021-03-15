Дитячий омбудсмен звернувся до поліції через "роман" восьмирічної українки та блогера

Юна модель публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується зі своїм хлопцем.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків і відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая. «Ще вчора з цього приводу звернувся до Генпрокуратури, МВС та кіберполіції», — зазначив Кулеба у коментарі під постом політичної експертки Тетяни Лупової у Facebook. Мілана Маханець і Паша Пай: що відомо про скандал Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито мають роман.

Восьмирічна українка публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, а от у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Комолова

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