Соцмережі сколихнула новина про те, що діти-блогери нібито мають роман / фото instagram.com/milamaxanets
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків і відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая.
«Ще вчора з цього приводу звернувся до Генпрокуратури, МВС та кіберполіції», — зазначив Кулеба у коментарі під постом політичної експертки Тетяни Лупової у Facebook.
скріншот, facebook.com/TetyanaLupova
Мілана Маханець і Паша Пай: що відомо про скандал
- Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито мають роман.
- Восьмирічна українка публікує фото та відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.
- Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки, а от у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.
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