Українців закликали купляти білети в кіно / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликає українців ходити у кінотеатри.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-конференції на тему: "МКІП: підсумки 2020 та плани на 2021", яка відбувалася в кінотеатрі "Жовтень".

"Театрам, музеям, філармоніям, і в першу чергу кінотеатрам цього року було надзвичайно важко. Не тільки через обмеження контакту з глядачем, але й через звичну нам відсутність прем'єр. Тому закликаю, ходіть у кіно, а під час "червоної зони" з 8 по 24 січня просто купуйте квитки на сеанси з 25 січня", - заявив Ткаченко.

Січневий локдаун в Україні

  • 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
  • Передбачена заборона на роботу кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень «із собою»; магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів, за винятком закладів, що працюють у ТРЦ і продають харчові продукти, ліки, ветеринарні препарати, засоби гігієни та побутову хімію.
  • Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період.

  • За встановленими для «помаранчевої» зони обмеженнями, що діє нині на території України, продовжить працювати громадський транспорт, щоб люди могли діставатися на роботу.

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Автор: Віталій Саєнко