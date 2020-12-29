Театрам, музеям, філармоніям, і в першу чергу кінотеатрам цього року було надзвичайно важко, наголосив Олександр Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликає українців ходити у кінотеатри.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-конференції на тему: "МКІП: підсумки 2020 та плани на 2021", яка відбувалася в кінотеатрі "Жовтень".

"Театрам, музеям, філармоніям, і в першу чергу кінотеатрам цього року було надзвичайно важко. Не тільки через обмеження контакту з глядачем, але й через звичну нам відсутність прем'єр. Тому закликаю, ходіть у кіно, а під час "червоної зони" з 8 по 24 січня просто купуйте квитки на сеанси з 25 січня", - заявив Ткаченко.

Січневий локдаун в Україні

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Передбачена заборона на роботу кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень «із собою»; магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів, за винятком закладів, що працюють у ТРЦ і продають харчові продукти, ліки, ветеринарні препарати, засоби гігієни та побутову хімію.

Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період.

За встановленими для «помаранчевої» зони обмеженнями, що діє нині на території України, продовжить працювати громадський транспорт, щоб люди могли діставатися на роботу.

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Автор: Віталій Саєнко