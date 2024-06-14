У Міноборони зазначили, що в даний час база всіх вакансій у війську об’єднана.

В Центрі рекрутингу в ЗСУ не вручають повістки, там дають інформацію і підшукують найбільш вдалу вакансію. Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що база всіх вакансій у війську об’єднана. За його словами, можна прийти в рекрутинговий центр, поспілкуватися з фахівцем, який дасть пораду, розкаже про підрозділи, в яких є вакансії.

Речник Міноборони також зазначив, що інформацію можна почерпнути також на он-лайн платформах, де є короткий опис вакансії, вимоги до претендента та сума, яку може людина заробляти. При цьому додав, що в рекрутинговому центрі безпосереднє спілкування з фахівцем може дати більше інформації.

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"В рекрутингових центрах не дають повістку, тобто людині не треба боятися, що вона прийде і одразу зараз її кудись заберуть. Вона поцікавиться, розкаже про себе і відповідно до фаху, людині знайдуть якусь пропозицію", - наголосив Лазуткін.

Мобілізація в Україні

В Україні працюють два варіанти набору у військо - мобілізація та рекрутинг. Рекрутинг до ЗСУ почав працювати у 2023 році, відкрито вже декілька рекрутингових центрів, які займаються пошуком людей для служби у ЗСУ.

Керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв повідомив, що найбільший конкурс на штабні посади - 70 людей на місце. На другому місці - IT, на третьому - БпЛА, на четвертому - прес-служба. На десятому - піхота .

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