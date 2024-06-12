Федієнко зазначив, що адміністрації чи профільні міністерства залюбки опрацьовують документи щодо бронювання працівників.

Підприємства, визначені критично важливими за економічними критеріями, або ті, які надають послуги для Збройних сил України, можуть забронювати від 50% до 100% своїх працівників. Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко в ефірі "Київ24".

"Працівники підприємств, які можуть себе визначити критично важливими за економічними критеріями, або якщо надають послуги Збройним силам, то такі підприємства, до речі, можуть забронювати від 50% до 100% працівників. Для цього потрібно пройти певну процедуру і отримати відповідні документи", - сказав він.

Федієнко зазначив, що адміністрації чи профільні міністерства залюбки опрацьовують такі документи щодо бронювання працівників.

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Що стосується законопроекту про економічне бронювання, то, за словами депутата, в цьому питанні Верховна Рада не вийшла на стартову пряму, не те, що на фінішну.

"Зараз відбувається багато дискусій, дебатів щодо моделі економічного бронювання. Генштаб, Збройні Сили мають одну позицію, представники економічного сектору – іншу. Ми розуміємо, що, з одного боку, нам потрібно оновлювати склад Збройних сил, з іншого – розуміємо, що його можна оновити з урахуванням чисельності працівників саме тих підприємств, які є "білими", які працюють офіційно", - сказав він.

Федієнко зазначив, що при цьому необхідно розуміти, що Збройні сили утримуються за рахунок коштів українських платників податків, і це не можуть бути кошти іншої країни.

За його словами, в майбутньому парламенту необхідно буде знайти той баланс інтересів, коли шляхом вимивання робочих кадрів не руйнуватиметься економіка, адже це призведе до того, що ЗСУ не зможуть отримати забезпечення.

"А з іншого боку, ми будемо робити відповідні механізми, аби працівники, які працюють нелегально, якщо існують такі підприємства, що дають нелегальну роботу, почували себе некомфортно", - сказав нардеп.

Економічне бронювання – останні новини

11 червня у Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Раніше заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач розповіла, що бронювати співробітників через "Дію" зможуть критично важливі підприємства або ті, які забезпечують потреби армії, надають послуги Силам оборони України.

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