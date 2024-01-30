Державні службовці бронюватимуться так, як всі.

У новій версії закону про мобілізацію йдеться про скасування права на відстрочку від призову до армії у державних службовців.

У Міністерстві оборони України повідомили, що таким чином хочуть добитися рівності для всіх. Згідно з проектом, для працівників Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань та Державної виконавчої служби виключається право на відстрочку.

Також працівники Нацполіції, Держбюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки.

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Державні службовці бронюватимуться так, як всі. Категорії "Б" та "В" - 50% військовозобов'язаних. Водночас голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування - 50% від військовозобов'язаних.

Нові правки до закону про мобілізацію:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію, який до цього відправляли на допрацювання.

Серед змін - накладати обмеження на ухилянтів тепер хочуть через суд, також можуть скасувати захист від призову для людей, які мають дружину, чоловіка, чи батьків з інвалідністю I чи II групи, якщо ті не мають інших працездатних осіб.

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