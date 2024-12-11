Наразі в України є очевидна відповідь, заявила Стефанішина.

Питання щодо зменшення мобілізаційного віку в Україні підіймалася на зустрічах з посадовцями ЄС. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомила міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад. Фактично, коли такого планування немає з боку союзників, відповідно, не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні. Тому ми таку дискусію провели", – сказала Стефанішина.

Дискусії про зменшення мобілізаційного віку в Україні

Раніше УНІАН писав, що ряд західних ЗМІ повідомив про тиск США на Україну щодо зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Зокрема, The Washington Post оприлюднило позицію Сполучених штатів – вони вважають, що в межах діючої кризи нестача особового складу в Україні є більш гострою, чим проблема з озброєнням.

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Тим часом в Україні на такі заклики реагують негативно. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що влада виступає проти зменшення мобілізаційного віку. Він додав, що пріоритетом має бути наповнення українських складів зброєю, а не зниження мобілізаційного віку.

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