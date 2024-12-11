Це стало "прощальним ударом" адміністрації Байдена.

Відмова президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік торпедувала його відносини з Вашингтоном.

The Telegraph пише, що за час повномасштабної війни між двома лідерами відбулося чимало суперечок, але ця може стати останньою. Журналісти називають заяву українського лідера щодо мобілізації "однією з найбільш відвертих атак" на президента Джо Байдена.

Мова йде про його категоричну відмову знизити мобілізаційний вік та слова про те, що кремлівський правитель Путін боїться лише новообраного президента Дональда Трампа та, можливо, Китаю:

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"Український президент завдав прощального удару, спрямованого безпосередньо на Байдена, який ще 42 дні залишатиметься найвпливовішим лідером у світі".

Зниження мобілізаційного віку

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