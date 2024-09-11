За словами Тараса Кременя, термін мовні інспектори – це вигадка російської пропаганди.

В Україні ніколи не було і не буде жодних мовних інспекторів. Так на заяву мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа про те, що у місті мають запрацювати мовні інспектори для протидії поширенню російської мови, в ефірі телеканалу Київ відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Як відомо, скандальна заява міського голови про можливу появу мовних інспекторів з’явилася після його зустрічі з Кременем.

"Хочу застерегти від однієї великої небезпеки – в Україні ніколи не було і не буде жодних мовних інспекторів. Це чистої води вигадка російської пропаганди, яка з 2019 року, відколи набув чинності мовний закон, почала активно використовувати так звані семантичні покручі, якими вини обзивали нашу установу, називаючи мене "шпрехен-фюрером", а представників уповноваженого - мовними інспекторами, карателями. Це одна із складових інформаційного поля з боку російської пропаганди. Тому, як пан Марцінків назве ці робочі групи – мовною інспекцією, чи у будь-який інший спосіб – як очільник Івано-Франківської міської тергромади він повинен бути відповідальним за такі публічні заяви", - зазначив уповноважений.

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Крім того, посадовець розповів, що під час зустрічі з Марцінківим вони дійшли згоди про необхідність затвердження у місті мовної програми, а також попрацювати над тим, щоб боротися із засиллям двомовності, яка наразі присутня в Івано-Франківську та і загалом в області.

"На жаль, на території регіону немає мовних програм, крім обласної. І тому ми з паном Русланом говорили про те, що де, як не на батьківщині великих українських письменників, творчих особистостей, борців за українську незалежність, запропонувати кращі умови для опанування української мови", - зазначив Кремінь.

За його словами, в Івано-Франківську, як і в Києві, Одесі, Харкові, є багато вивісок недержавною мовою. Це стосується назв молодіжних просторів, кав’ярень, інших установ, які діють у сфері обслуговування.

Кремінь заявив, що на зустрічі з Марцінківим йшлося про те, що перевірками на предмет дотримання мовного законодавства можуть займатися відповідні департаменти та підрозділи Івано-Франківської міськради.

"Вони можуть створити робочі групи і перевірити на дотримання мовного закону вивіски, оголошення, діяльність закладів освіти, сфери обслуговування, транспорту, охорони здоров’я і підготувати відповідні приписи, в яких буде запропоновано усунути такі порушення", - сказав посадовець.

Він також додав, що мовна програма в Івано-Франківську має з’явитися до 27 жовтня.

Заява мера Франківська про ймовірну появу мовних інспекторів у місті

Нещодавно мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті можуть з’явитися мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови. Така заява прозвучала після його зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.

Він зазначив, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. За його словами, саме через це запровадять вказану ініціативу, яку просуває громадськість.

Марцінків не уточнив, чому у місті поширюється російська мова. Можливо, мер мав на увазі переселенців. Розкривати деталі вказаного нововведення він не став, пообіцявши оприлюднити їх згодом.

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