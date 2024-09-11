Міський голова поділився, як працюватимуть мовні інспектори в Івано-Франківську.

Основним завданням громадських інспекторів в Івано-Франківську буде популяризація української мови та контроль за дотриманням мовного законодавства, вони не каратимуть за його порушення. Про це в ефірі "Говорить великий Львів" заявив мер міста Руслан Марцінків.

За словами мера, це ініціатива на громадських засадах – будь-хто може зголоситися бути мовним інспектором, щоб популяризувати курси української мови у міському транспорті, на вулицях, місцях громадського харчування, слідкувати за дотриманням законодавства.

Марцінків очікує, що громадських інспекторів буде не менше сотні.

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Він зазначив, що, хоча положення цієї ініціативи ще не затвердили на виконавчому комітеті, вже є близько 50 людей, які зголосилися бути громадськими інспекторами.

Відповідаючи на запитання, чи матимуть такі інспектори право карати, застосовувати санкції щодо тих, хто показово провокуватиме російською мовою, мер сказав: "Будемо діяти в межах законодавства. З інспекторами проведуть відповідні навчання… У разі прояву агресії з боку людей, інспектори викликатимуть поліцію".

Міський голова додав, що інспектори толерантно робитимуть зауваження на вулицях, проситимуть розмовляти українською мовою.

"Якщо таким людям важко це робити, їх запрошуватимуть пройти курси. Хоча це дивно звучить – навчати українців української мови, але такі сьогодні обставини", - зауважив Марцінків.

Він вважає, що в розумних межах потрібно більш агресивно проводити українізацію для того, щоб люди зрозуміли – ворог почав війну з метою захисту російськомовних.

Мовні інспектори в Івано-Франківську: що відомо про ініціативу

Днями мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті з’являться мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови. Така заява прозвучала після його зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.

Марцінків зазначив, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. За його словами, саме через це запровадять вказану ініціативу, яку просуває громадськість.

Кремінь, коментуючи цю ідею, заявив, що термін мовні інспектори – це вигадка російської пропаганди. В Україні їх ніколи не було і не буде, запевнив він. За його словами, назва цієї ініціативи – це відповідальність мера Івано-Франківська.

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