За словами мера, нововведення є громадською ініціативою.

В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови. Про це у своєму зверненні на населення заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він констатував, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. За його словами, саме через збільшення присутності російської мови запровадять вказану ініціативу, яку просуває громадськість.

"У мене був у гостях Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Ми говорили багато про популяризацію української мови… Багато говорили про соціальну рекламу та інші заходи, які Франківськ планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову. Скоріш за все введемо громадську ініціативу – мовні інспектори. Тому що на жаль, російської мови побільшала в Івано-Франківську. Це є проблема для нашої держави й для нашого міста зокрема", - заявив мер.

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Марцінків не уточнив, чому у місті поширюється російська мова, можливо, мер мав на увазі переселенців. Розкрив деталі вказаного нововведення він не став, додавши, що вони будуть згодом.

Шоумен Педан "проїхався" по вихованню дітей в Україні та мову у родинах

Нагадаємо, український шоумен Олександр Педан "проїхався" по вихованню дітей і закликав батьків заборонити їм використовувати російську у побуті. За його словами, на сьогодні в Україні практично вся освіта здобувається лише українською мовою. Проте деякі батьки роблять помилку, дозволяючи дітям розмовляти мовою окупанта в побуті. Педан додав, що можна обрати будь-яку іншу мову, наприклад, англійську. Щодо виховання власних дітей, Педан надає перевагу виключно українській мові як в роботі, так і у побуті. Ба більше, коли син розповідає, що з ним спілкуються в школі російською, він радить йому бути максимально принциповим і не переходити на неї.

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