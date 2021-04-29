Міністерство охорони здоров’я оновило список карантинних зон, на сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки залишаються Київ та 9 областей.
Про це свідчить оновлений список карантинних зон, оприлюднений на сайті МОЗ.
Окрім Києва, в «червоній» зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області.Читайте такожПонад 70 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої доби
У «помаранчевій» зоні перебувають 8 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
У «жовтій» зоні – 7 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.
До «зеленої» зони поки не включено жодну область.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Минулої доби в Україні було зафіксовано 11 тис. 627 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли 387 осіб.
- З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 059 тис. 465 осіб, померли 43 тис. 778.
- 28 квітня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епіднебезпеки у Києві і встановила з 1 травня обмежувальні заходи, передбачені для “жовтого” рівня.
- Крім того, у Чернігові міська комісія з ТЕБ та НС з 29 квітня вирішила послабити карантинні обмеження.
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