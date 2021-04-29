Київ з 1 травня повинен перейти з "червоної" в "жовту" карантинну зону.

Міністерство охорони здоров’я оновило список карантинних зон, на сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки залишаються Київ та 9 областей.

Про це свідчить оновлений список карантинних зон, оприлюднений на сайті МОЗ.

Окрім Києва, в «червоній» зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області.Читайте такожПонад 70 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої доби

У «помаранчевій» зоні перебувають 8 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

У «жовтій» зоні – 7 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.

До «зеленої» зони поки не включено жодну область.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби в Україні було зафіксовано 11 тис. 627 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли 387 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 059 тис. 465 осіб, померли 43 тис. 778.

28 квітня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епіднебезпеки у Києві і встановила з 1 травня обмежувальні заходи, передбачені для “жовтого” рівня.

Крім того, у Чернігові міська комісія з ТЕБ та НС з 29 квітня вирішила послабити карантинні обмеження.

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Автор: Інна Андаліцька