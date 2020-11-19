В ОП зауважили: той факт, що слідчі дії відбулися напередодні річниці початку Майдану, викликає занепокоєння.

В Офісі президента України Володимира Зеленського прокоментували сьогоднішні обшуки в приміщенні музею Революції Гідності.

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Відповідне повідомлення опубліковане в Telegram-каналі Офісу президента.

"Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина, вже починаючи з заголовка, не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних. Але хочемо підкреслити кілька важливих речей для всіх нас - і для тих, хто сьогодні обурився, і для тих, хто глузував, і для тих, хто просто хоче розібратися, що сталося", - йдеться в повідомленні.

Так, в ОП зазначили, що "не може не викликати занепокоєння той факт, що слідчі дії відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану".

"Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях", - йдеться в повідомленні.

"Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді в державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій", - наголосили в ОП.

Крім того, в Офісі президента зауважили, що за своїм змістом питання про сьогоднішні події в Музеї зводиться до конкретних та чітких документальних речей. "Згідно з повідомленнями правоохоронців, йдеться про підозру щодо посадовців музею в розкраданні коштів", - нагадали в ОП.

"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать. У цьому має бути чіткий правовий шлях, тому що будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене в коректному виконанні законів для запобігання правопорушенням у державі", - мовиться у дописі.

В ОП підсумували, що наголошують на ключовому: "емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових". "Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій", - додали в Офісі.

"Ми всі зацікавлені у правді та злагоді. Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо музею Революції Гідності - чітким юридичним висновком", - підсумували у президента.

Обшуки в музеї Євромайдану

19 листопада у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив директор музею Ігор Пошивайло.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї Революції гідності проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі більш як 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

"Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн", - повідомили в поліції.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення і в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Водночас у Музеї Майдану заявляють, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, закуплені деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки.

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Автор: Тетяна Поляковська