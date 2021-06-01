Місцева жителька під кураторством РФ залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб.

На Дніпропетровщині Служба безпеки України припинала діяльність зловмисників, які хотіли заснувати фейкові «народні ради» та «силові структури».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби, місцева жителька з «досвідом роботи» у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це – за координації російської ГО «Верховный Совет СССР».

«Так звана «председатель Верховного Совета УССР» роздавала учасникам групи «справки о гражданстве СССР». Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у «псевдовиборах» нових державних органів», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні «силового блоку» фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського «Международного союза советских офицеров».

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили документацію фейкових «народних рад», комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих «довідок про громадянство СРСР», списки учасників групи, листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

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Автор: Світлана Макринська