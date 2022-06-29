Особлива увага - великим торгівельним центрам.

В Одеській області у зв’язку з влучанням ворожої ракети в Торговельний центр у Кременчуці почали перевірку вимог безпеки у всіх закладах в сфері обслуговування.

Про це повідомив начальник Одеської обласної воєнної адміністрації Максим Марченко, відзначивши, що сьогодні ворог завдав по Одеському регіону декілька ракетних ударів.

За його словами, після того, як ворожа ракета влучила у торговельний центр міста Кременчук, де загинули і постраждали багато людей, він створив спеціальну комісію.

"Ця комісія вже перевіряє дотримання всіх існуючих вимог організації безпеки населення у всіх закладах в сфері обслуговування. В першу чергу, у великих торгівельних центрах. В разі виявлення порушень, винні будуть нести кримінальну відповідальність", - підкреслив Марченко.

Він також закликав мешканців Одеси та області не ігнорувати сигнали тривоги.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру із понад тисячею цивільних. Наразі відомо про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулась 61 особа, з них 26 госпіталізували. Під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл.