Основна ідея полягає у максимальному використанні внутрішнього цифрового сертифікату.

В Україні планують запустити схему QR-кодів для вакцинованих від коронавірусу та тих, хто перехворів чи має негативний результат на COVID-тест.

Про це в інтерв’ю Українській правді повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін.

"Ми розуміємо й бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів чи, наприклад, відвідування публічних заходів", – сказав Кузін.

Він додав, що основна ідея полягає у максимальному використанні внутрішнього цифрового сертифіката. Він має стати умовною перепусткою.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, навіщо у Києві збирають списки на спецперепустки в транспорт"Зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки. Ми будемо це обдумувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР чи антиген-тест", – заступник міністра.

При цьому він визнав, що в таких заходах треба "зберегти баланс між правами людини", оскільки частина українців не можуть отримати вакцину через медичні протипоказання.

"Тут треба переймати кращі практики, щоб ідея не спрацювала навпаки – тобто щоб не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи", – пояснив Кузін.

З 1 липня у ЄС запровадили цифрові COVID-сертифікати, які підтверджують те, що людина вакцинована від вірусу чи перехворіла. Це ж, своєю чергою, зробила й Україна.

Такі документи значно спрощують в’їзд для туристів на тлі пандемії коронавірусу.

Водночас низка країн Європи ввела додаткові заходи всередині держав, зокрема так звані "перепустки". Наприклад, нещодавно таке рішення ухвалив уряд Франції, що спровокувало масштабні протести.

Автор: Яна Ставська