У країні застосовують чотири вакцини від коронавірусу.

Ще одна країна дозволила в'їзд для українських туристів. Тепер повністю вакциновані українці зможуть в'їжджати до Словаччини.

Про це повідомив міністра закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що українцям, які ще не вакцинувалися, доведеться проходити самоізоляцію.

Читайте такожФранція впускатиме щеплених від COVID-19 українців без ПЛР-тестуЗа даними на МОЗ України, уряд Словаччини змінив правила перетину кордону з 9 липня. Крім того, зазначено, що в країні застосовуються чотири вакцини від COVID-19, а саме препарати Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Modernа і Johnson & Johnson.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками увійшла в "зелену зону" ЄС.

В останні дні все більше країн почали відкривати кордони для українських туристів. Так, 19 липня свої кордони для громадян України відкрила Латвія. Перед цим для українців відкрилися Данія і Бельгія.

Крім цього, 19 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Європейське агентство лікарських засобів має найближчим часом затвердити застосування в Євросоюзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цією вакциною, до ЄС.

21 липня в ЗМІ з'явилася інформація, що ще шість країн Європи можуть відкрити свої кордони для громадян України.

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Автор: Віталій Саєнко