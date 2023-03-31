Збори ухилянтів відбувалися просто в монастирі.

Правоохоронці заблокували ще один канал незаконного виїзду громадян призовного віку за кордон на Буковині. Підозру у незаконному переправленні ухилянтів отримав священнослужитель Української православної церкви (Московського патріархату).

Як повідомляє СБУ, встановлено, що помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

"Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії. При цьому спільники фігуранта нібито мали забезпечити клієнтів документами для вільного пересування на території ЄС. "Пунктом збору" ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон", – розповіли в СБУ.

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Водночас документів для ухилянтів ніхто не готував, їх просто доправили до прикордонного району і показали, як вони можуть перейти до сусідньої країни.

"Наразі клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника – справа вже розглядається у суді. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", – сповіщають в спецслужбі.

Мобілізація в Україні

На початку лютого парламент продовжив на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію. Відтак роздача повісток триватиме принаймні до другої половини травня 2023 року.

Водночас процес мобілізації хочуть удосконалити. Планується врегулювати процедуру видачі повісток внутрішньо переміщеним особам, також розглядають можливість вручення повісток у месенджерах.

Крім цього, працюють над законопроектом про реєстр ухилянтів, повідомляв нардеп, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

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