Українцям також не варто поспішати повертатись на звільнені території.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали українців не йти по гриби в ліси у звільненому Ізюмському районі через колосальні обсяги замінування.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обсяги замінування колосальні. У нас вже є постраждалі серед піротехніків і працівників, які відновлювали електропостачання. Вони (окупанти - УНІАН) навіть замінували інфраструктурні об’єкти", - сказав радник.

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Також він не радить людям поспішати повертатись на звільнені території.

За його словами, станом на зараз знешкоджено більше 5 тис. вибухонебезпечних предметів, працює понад 200 осіб.

"Ізюмщина славиться своїми грибами. Але я би дуже рекомендував зараз утриматись від зборів грибів, бо ліси і обсяги замінування просто надзвичайні", - сказав він.

Смірнов зазначив, що вже є випадки, коли грибників підривалися на розкиданих мінах.

Звільнення Харківської області від окупантів

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.

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