Двоє людей дістали поранення, коли збирали гриби в лісі.

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі двоє дітей – сестри 10 та 17 років", - повідомив голова ОВА.

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За даними Синєгубова, в Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

"Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я", - закликав мешканців Харківщини голова ОВА.

Обстріли Харківщини

23 вересня Синєгубов повідомив, що напередодні у Куп'янську внаслідок обстрілів окупантів було поранено трьох людей, серед яких двоє семирічних дітей. У Куп'янському районі поранення отримали четверо осіб.

А 22 вересня на території деокупованої частини Харківщини на мінах підірвались 8 людей.

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