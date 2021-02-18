Відзначається суттєве перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих припадає 48 новонароджених.

Чисельність населення України в 2020 році зменшилась на 314,1 тис. осіб й на 1 січня 2021 року становила 41 млн 588 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики України.

Читайте такожУ Херсоні водій маршрутки возить школярів-відмінників безкоштовноЗа даними Держстату, в 2020 році в Україні народилось 293 тис. 457 дітей, у той час як роком раніше цей показник становив 308 тис. 817.

За минулий рік було зафіксовано природне скорочення населення - 323 тис. 378 осіб, тоді як у 2019 році природне скорочення становило 272 тис. 297 осіб.

Кількість прибулих до України в 2020 році перевищила кількість вибулих із країни на 9 тис. 316 осіб. У 2019 цей показник становив 21 тис. 512 осіб.

Також Держстат відзначає суттєве перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих припадає 48 новонароджених.

Дані про розрахунок чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Дані про природний та міграційний рух населення сформовано без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, чисельність населення України в січні-листопаді 2020 року зменшилась на 272,5 тис. осіб і на 1 грудня минулого року становила 41 млн 630 тис. осіб.

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Автор: Катерина Жирій